توخيل: بنزيما لم يحصل على حقه وأريد ضمه لتشيلسي!

كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي، عن رغبته في التعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد قبل المواجهة بينهما في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد تشيلسي لاستضافة ريال، غدًا، الأربعاء، في إياب دور الثمانية من الأبطال على ملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق اللندني.

وخرج توخيل في المؤتمر الصحفي للقاء، للحديث عن بعض الجوانب الهامة التي تخص هذه المواجهة المرتقبة.

من اللاعب الذي يريد ضمه من ريال مدريد؟

المدرب الألماني قال في تصريحاته:"أود التوقيع مع كريم بنزيما، لقد كان من أكثر اللاعبين الذين لم يحظوا بالتقدير الكافي منذ بضعة سنوات".

وأضاف:"كل ما فعله في المرحلة الأخيرة مثير للإعجاب، خاصة الطريقة التي تحمل بها المسؤولية مع ريال مدريد".

وعن مواجهة العام الماضي أمام ريال:"لم أشاهدها ولا علاقة لها بتحضيرنا لهذه المباراة، تغلبنا عليهم الموسم الماضي ولكن هذا لا يعني أي شيء".

ماذا عن مستقبل أندرياس كريستنسن؟

وفي سياق آخر تطرق توخيل عن مصير أندرياس كريستنسن وسط الأنباء حول اتفاقه برشلونة على التعاقد معه بالمجان.

وقال الألماني:"لست قلقًا بخصوص مستقبله، ربما يكون الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة له، لا أعرف ما سيفعل حتى الآن".

وأوضح:"طلبت منه أن يكون ملتزمًا بنسبة 100% تجاه الفريق، لقد كنت صريحًا للغاية وأعتقد أنه يجب أن يبقى في نادينا".

اقرأ أيضًا ..

توقفوا عن الجنون .. بيدري ليس خليفة إنييستا ولا غيره!

سباق العرب في أوروبا | صدمة المونديال تنال من صلاح، وزياش يقاتل وحيدًا!

لا تخشى يا فان خال .. هؤلاء قهروا السرطان بكرة القدم!