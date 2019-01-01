توخيل: باريس سان جيرمان قطع نصف الشوط لربع النهائي فقط

انتصار مهم وغالي لبطل فرنسا في مانشستر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قلل توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، من الأجواء الحماسية بعد الانتصار على مانشستر يونايتد وقال إن الأمور لم تحسم بعد فيما يخص التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وعاد يونايتد بانتصار ثمين بهدفين نظيفين من "اولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، ضمن افتتاح مباريات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل للصحافة بعد المباراة: "لعبنا بخلطة سليمة، قريبون جداً من بعضنا البعض عندما لا نملك الكرة ونساعد بعضنا البعض، ولكن جاهزين للانطلاق وهادئين على الكرة".

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وأضاف: "استخدمنا لاعبي وسط يجيدون التحكم في مجريات الأمور وفعلنا هذا، الشوط الأول فقدنا بعض الكرات السهلة ولكن كنا نحاول أخذ المبادرة والبحث عن حل، وهذا خطر لأن يمكن أن تهدد في المرتدات ولكن لعبنا بالثقة اللازمة".

وواصل الألماني: "تحكمنا أكثر بالشوط الثاني ولهذا فزنا، نحن فقط فيما بين شوطي المباراة الآن وسنستعد للشوط الثاني، نعرف أننا قادرون على الفوز في أي مكان، هذه هي اللعبة، سنستمتع ثم نستعد للقاءات المقبلة".

💢 أكثر حراس المرمى حفاظًا على شباكهم في تاريخ دوري أبطال أوروبا:

🇪🇸 إيكر كاسياس - (57 مباراة)

🇳🇱 فان دير سار - (51 مباراة)

🇮🇹 بوفون - (50 مباراة)

🇨🇿 بيتر تشيك (49 مباراة). pic.twitter.com/0qucYw9ZnJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

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واستطرد: "النتيجة لن تجعلنا مرتاحين ونفكر في ربع النهائي، نتيجة جيدة ولكن أنت لا تتأهل بعد مباراة واحدة، نحن ازدادت ثقتنا بمرور المباراة وهذا توقعته".

وختم بالحديث عن آنخيل دي ماريا: "كان متوتراً في الشوط الأول واحتاج للهدوء قليلاً، اعتقدت أن علاقته أفضل بجماهير يونايتد، هو لاعب إذا أغضبته سيلعب جيداً".

ويلعب باريس سان جيرمان في مباراته المقبلة أمام سان إتيان ضمن لقاءات الدوري الفرنسي.