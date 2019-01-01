توخيل: الإدارة ونيمار غير سعداء ومن حق الجماهير أن تغضب

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يتوقع أن يلاقي انتقادات وهجوم من جماهير الفريق في مواجهة نيس بالدوري الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على شعوره بالحزن عقب خسارة فريقه لنهائي كأس فرنسا في الأسبوع الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توخيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة أمام نيس في الدوري الفرنسي.

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وقال توخيل: "أنا المدرب لذلك الأمر مسؤوليتي بشكل كبير، لا يوجد لدي مشكلة لأقول ذلك، لقد تحدثت مع الرئيس والمدير الرياضي، وهم لا يشعرون بالسعادة، كذلك أنا لا أشعر بالسعادة أيضًا، نحن نقوم بأفضل ما لدينا من أجل تحسين طريقة لعبنا، ولا أفكر في الرحيل قط".

وأضاف: "جميعنا هنا نشعر أن نيمار حزينًا بعد نهائي الكأس، هو يكره الهزائم للغاية، كما أنه حساس جدًا عندما يتعلق الأمر بالحديث عنه".

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وأكمل: "بكل تأكيد أخشى رد فعل الجماهير أمام نيس، علينا أن نتقبل ذلك بعد الخسارة، كما أننا سنواجه فريقًا لديه شخصية قوية ولاعبين كبار مثل دانتي".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد حسم لقب الدوري الفرنسي بالفعل حيث يمتلك 84 نقطة في صدارة الترتيب مبتعدًا عن ليل الثاني بـ 16 نقطة ويتبقى أربع جولات فقط على النهاية.