توتي: يوفنتوس سيحتفظ بالدوري الإيطالي وروما سيعاني

ملك روما لا ينتظر الكثير في ظل وجود الإدارة الحالية

راهن أسطورة روما فرانشيسكو توتي على حتفاظ يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للعام التاسع على التوالي، لكن هذه المرة سيجد صعوبة في الفوز بالبطولة، بعد تّحسن نابولي والإنتر هذا الموسم.

وقال ملك روما في حوار على "راديو سكاي" بخصوص رأيه وتوقعه لبطل السيري آ هذا الموسم "يوفنتوس دائمًا هو المرشح الأول للفوز باللقب لأنهم أقوياء على مستوى الأفراد والمجموعة".

وأضاف "لكن هذا الموسم سيظهر نابولي والإنتر بصورة أكثر عدوانية خاصة بعد تدعيمات الصيف، لذا أرى أن المنافسة ستكون مختلفة هذه المرة مقارنة بالسنوات الماضية، وبالنسبة لي، أرى المراكز الثلاثة الأول محفوظة، ثم سيفوز يوفنتوس بالدوري، لكن بصعوبة أكبر".

أما عن رأيه في فرص روما في المنافسة على اللقب أو المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، فقال "أعتقد سينافسون على المركز الرابع وآمل أن أكون مخطئًا، ولو أنه عندما تكون داخل عالم كرة القدم لمدة 30 عامًا يكون من الصعب أن تكون مخطئًا، ويبدو لي أن أغلب مشجعي النادي يشاركونني نفس الاعتقاد".

جابرييل خيسوس⭐️

جواو فيليكس💎

كيليان مبابي🦸‍♂️



⚡مواهب شابة قد تكون الأكثر حسمًا في دوري أبطال أوروبا هذا العام.👶🤩#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/WvxKzeSUx8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وختم "جماهير النادي تتمنى عودة روما لدوري أبطال أوروبا لأن هذا ما يستحقه النادي، وآمل أن تعمل الإدارة على ذلك، وكمشجع آمل أن تقوم الإدارة بعمل أفضل في هذه الأيام حتى يتمكن الفريق من المنافسة على المركز المتاح –الرابع- المؤهل للأبطال".