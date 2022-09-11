توتي: وصلت إلى الاكتئاب وعشت أوقاتًا صعبة

كشف نجم روما التاريخي فرانشيسكو توتي أنه دخل في نوبة اكتئاب بعد تدهور علاقته بزوجته لاري بلاسي بسبب خيانتها له.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها توتي لصالح صحيفة "كورييري ديلا سيرا" وأكد خلالها أن العديد من الأمور تراكمت عليه وتسببت في وصوله لتلك الحالة.

وقال توتي: "في سبتمبر من العام الماضي وصلت لي بعض الشائعات حولها وحول كونها مع شخص آخر، ولأن تلك الكلمات جاءت من أشخاص أثق بهم بدأت التفتيش في أغراضها".

وأكمل: "في الماضي كان هناك بعض الشائعات حولها وحولي لكنها لم تتخط كونها شائعات، هذه المرة كان هناك أدلة".

وأضاف: "الحقائق التي عرفتها أدخلتني في حالة اكتئاب، لم أكن أستطيع أن أدعي أنه لا يوجد شيء يحدث، لكن الفاعل هذه المرة لم يكن أنا".

وأردف: "نجحت في اجتياز ذلك بفضل نعومي بوتشي، اعتدنا أن نقضي الأوقات معًا كأصدقاء لكن بعد رأس السنة كل شيء تغير، لاي واعدت رجل آخر قبل حتى بداية قصتي مع نعومي".

وأنهى كلماته: "كنت أعيش أوقات صعبة للغاية بالفعل بسبب التوقف عن لعب كرة القدم ثم جاءت وفاة والدي بفيروس كورونا ثم ضربني الفيروس بقوة، كنت بحاجة لها وهي لم تكن إلى جواري".