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نهاية زواجه من إيلاري بلازي، وعلاقته بأبنائه، وألم فقدان والده، وخيبات الأمل في فترته الأخيرة مع روما. يتحدث فرانشيسكو توتي عن نفسه إلى فرانشيسكا فانياني في الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج Belve، التي تُعرض يوم الثلاثاء 24 نوفمبر على قناة Rai 2.

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تعود فانياني إلى الانفصال عن بلازي، مستذكرةً ما صرّحت به المذيعة خلال مشاركتها في البرنامج: "قالت إنكما لن تتجاوزا خيانة أحدكما للآخر. هل كانت محقة؟". فيجيب توتي: "لقد حدث ذلك. لا أستطيع أن أسامح"، كما يتحدث أيضًا عن علاقته بشريكته الحالية نويمي بوكي.

أكثر اللحظات تأثيرًا تتعلق بوالده الذي رحل عام 2020. يعترف توتي والدموع في عينيه: "لم أقل له يومًا إنني أحبه". فتسأله فانياني: "ما الذي تفتقده أكثر؟". فيرد: "العناق. إنها أشياء لا تفعلها، ثم عندما يرحل الأشخاص الذين هم محور كل شيء تشعر بالضياع والوحدة. من دونه أصبحت حياة أخرى. اليوم أقول لنفسي إنني كنت أحمقًا لأنني لم أفعل ذلك. للأسف أفعل الشيء نفسه مع أبنائي. وأعلم أنني مخطئ".

على الصعيد المهني، لا تزال المرارة قائمة بسبب الأشهر الأخيرة في روما، إذ يقول توتي: "كنت أفضّل أن يحترمني النادي أكثر"، وقد سُئل أيضًا عن إمكانية عودته إلى النادي. ومن بين اللحظات الأخف، اختبار في "الروح الرومانية" طلبت فيه فانياني منه شرح معنى الاختصار SPQR.

ويتأمل قائد روما السابق أيضًا في الأشخاص الذين استغلوا شهرته. تسأله فانياني: "بعد كل هذا الوقت، هل تعتقد أن أحدهم استغل مكانتك عندما كنت في القمة؟". فيكشف توتي: "أشخاص لا يمكن تصورهم، أفراد من العائلة، أصدقاء، أقارب. استفاد الكثيرون". ويضيف: "ثم مع مرور الوقت تفترق الطرق وتفهم ما حدث فعلًا. لو كان بإمكاني لما كررت ذلك".