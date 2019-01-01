توتي: تم التعامل معي على أني كبش فداء في روما

فرانشيسكو توتي نجم روما المعتزل يشيد بالمدير الفني باولو فونسيكا وبما يقدمه مع الفريق.

أشاد فرانشيسكو توتي نجم فريق روما المعتزل بالمدير الفني الحالي للنادي باولو فونسيكا وبما يقدمه في الفترة الماضية رفقة النادي العاصمي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توتي وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للإيجابية التي يمنحها له فونسيكا في الفترة الأخيرة، كما تطرق للحديث عن عامه الأخير في النادي.

وقال توتي: "أنا سعيد بما عليه الفريق في الوقت الحالي وبوجود فونسيكا، لقد تفهم احتياجات الفريق ومعنى أن يكون في روما ونجح في منح النادي الإيجابية والطاقة التي كان يحتاجها".

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وأكمل: "بالنسبة لي كان خيار القلب هو أن أبقى بقميص روما طوال حياتي، بالنسبة لي الأمر كان يحمل مسؤولية مضاعفة طوال الوقت كوني لاعبًا لروما ومشجعًا للفريق".

وأضاف: "لقد وضعت روما في المقدمة على حساب كل شيء طوال ٢٥ عامًا لي داخل النادي ولم أندم ولو للحظة واحدة على ذلك الخيار".

وأنهى تصريحاته: "مستعد لعيش نفس الـ ٢٥ عامًا من جديد لكن ليس العام الأخير وليس بالطريقة الذي مر بها، لقد تم التعامل معي على أني كبش فداء".

جدير بالذكر أن توتي كان قد اعتزل كرة القدم في صفوف روما قبل عامين بعدما أمضى مسيرته الكروية كلها في صفوف الجياليروسي.