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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

توتي: اسألوا كونتي عن روما

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توتي يرفض الحديث عن كونتي وارتباطه بروما ويطالب بسؤاله هو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي روما فرانشيسكو توتي إن الصحاقة عليها أن تسأل أنطونيو كونتي نفسه عن روما وليس العكس.

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وكان أنطونيو كونتي قد اقترب من أن يكون المدرب القادم لروما خلفًا لكلاوديو رانييري، ولكن هذه الأخبار تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية.

وحول ذلك، استمرت الصحافة الإيطالية في التكهن بشأن المدرب الإيطالي الذي يرتبط بأخبار تفيد بأنه سيصبح الرجل القادم في ميلان أو إنتر أو روما أو يوفنتوس.

وعلى ذلك، قال فرانشيسكو توتي إنه لا يملك المزيد حول كونتي وعلاقته بروما، مضيفًا أنه قال كل ما يعرفه لوسائل الإعلام من قبل.

وأضاف: "لقد تحدثنا عن وجود مفاوضات بالفعل مع كونتي، لا نملك شيئًا آخر، ربما عليكم أن تسألوا كونتي عن روما وليس العكس"

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يذكر أن أنطونيو كونتي كان قد توج بالدوري الإيطالي في ثلاثة مناسبات من قبل، وذلك حينما كان مدربًا ليوفنتوس ما بين 2012 و 2014.

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