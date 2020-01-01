توتي: أبكي لأنني لا أستطيع دخول روما

فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما أخذ عهدًا على نفسه بعدم الدخول للنادي في ظل تواجد جميس بالوتا على رأس الإدارة.

كشف النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما أنه أخذ عهدًا على نفسه بعدم الدخول للنادي في ظل وجود جيمس بالوتا في منصب الرئيس.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عبر "إنستجرام" مع لوكا توني، وأكد خلالها أن تصرفات الإدارة معه في أيامه الأخيرة بالنادي كانت السبب في ذلك.

وكان توتي قد اعتزل كرة القدم في نهاية موسم 2016-2017 بعدما أمضى سنوات طويلة في صفوف الجياليروسي رفع خلالها لقب الدوري الإيطالي مرة وحيدة في 2001.

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وقال توتي: "لم أحب أن أتوقف عن لعب كرة القدم، وشعرت أنني في حال جيد على المستوى البدني لذا لماذا كان يجب أن أتوقف؟ لم أكن أريد اللعب طوال الوقت أو البكاء حتى أدفع أحدهم ليجعلني ألعب".

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وأردف: "لم أكن أريد أن أفسد أوقاتي في روما لذا كان من الأفضل أن أعتزل بدلًا من الذهاب لأي فريق آخر، أنا لست بالغبي وعمري ليس 10 سنوات، لكنني كنت في حالة جيدة بدنيًا وذهنيًا، وكنت أرى من خلال التدريبات أنني لدي الكثير لأقدمه، وأنه لا يوجد من يلعب أساسيًا أمامي".

وأكمل: "كان يكفي بالنسبة لي أن أتواجد مع عناصر الفريق في غرف الملابس وأن أوجه الصغار في اللحظات الصعبة وأن أمرر خبرتي، لكن لكل شيء نهاية، الذي أزعجني أن أحدهم أخبرني أن ذلك هو قراري في حين أنهم دفعوني نحو اتجاه معين".

وأضاف: "طالما كان الوضع هكذا في روما لن أضع قدمي هناك، كل يوم أذهب بطفلي للتدريبات لكنني لا أدخل، وبعض الأحيان أبقى في السيارة وأشعر أنني أريد البكاء".

جدير بالذكر أن توتي كان قد عمل مع الإدارة لفترة وجيزة قبل أن يترك روما تمامًا بسبب خلافاته مع جيمس بالوتا رئيس النادي.