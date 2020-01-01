توتنهام يقع في فخ ولفرهامبتون ويبتعد خطوة عن أوروبا

ولفرهامبتون يتفوق على توتنهام بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة.

حقق فريق ولفرهامبتون الفوز اليوم على نظيره توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ستيفين بيرجوين التسجيل لصالح فريق توتنهام بهدف في الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة بعدما تابع تسديدة ديلي آلي داخل منطقة الست ياردات.

وعادل اللاعب مات دورثي النتيجة لصالح ولفرهامبتون في الدقيقة الـ 27 من عمر المواجهة بعد متابعة لكرة شاردة داخل منطقة الجزاء فشل دفاع توتنهام في إبعادها عن مناطق الخطورة.

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وأضاف سيرج أورييه الهدف الثاني لصالح توتنهام في الدقيقة الـ 45 والأخيرة من عمر الشوط الأول، بشكل رائع بعد تمريرة من ديلي آلي استقبلها وعدلها قبل أن يسدد بيساره على يمين حارس المرمى.

وعاد فريق ولفرهامبتون من جديد في الدقيقة الـ 57 من عمر المواجهة عن طريق دورثي من جديد بتمريرة ذهبية لدييجو جوتا الذي سجل الهدف دون معاناة بعدما وصلت له الكرة على خط المرمى.

وتقدم راؤول خيمينيز للمرة الأولى لصالح ولفرهامبتون في المباراة في الدقيقة الـ 73 بعد هجمة منظمة للضيوف انتهت بمهارة كبيرة لمحرز الهدف وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد فريق توتنهام عند النقطة رقم 40 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يرتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة 42 في المركز السادس.