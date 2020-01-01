توتنهام يقتحم سباق التعاقد مع بن رحمة

المدرب جوزيه مورينيو يعتبره من الخيارات المناسبة لميزانية النادي

انضم نادي توتنهام الإنجليزي، لسباق التعاقد مع سعيد بن رحمة نجم وسط برينتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل اللاعب الجزائري عن فريقه الحالي أصبح وشيكاً، وذلك بعد فشل برينتفورد في التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته من فولهام بالمباراة الفاصلة الثلاثاء الماضي.

وست هام وتشيلسي وآرسنال، جميعهم يحاولون التعاقد مع بن رحمة هذا الصيف، والآن انضم لهم توتنهام بقيادة المدرب جوزيه مورينيو وفقاً لما أكدته صحيفة "ميرور" البريطانية.

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البرتغالي أبلغ إدارة النادي اللندني، برغبته في ضم صاحب الـ24 سنة، من أجل تدعيم صفوف فريقه استعداداً للموسم القادم.

وأوضحت "ميرور" أن توتنهام تقدم بعرض لبرينتفورد، وصلت قيمته إلى حوالي 17 مليون يورو، طمحاً في اقتناص اللاعب من أنياب الأندية المنافسة.

ويعتبر بن رحمة من الخيارات المناسبة لمورينيو في الوقت الحالي، بعد تأكيدات البرتغالي حول عدم امتلاك توتنهام لمبالغ ضخمة من أجل الإنفاق هذا الصيف.

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وعلى الجانب الآخر يرفض برينتفورد التخلي عن اللاعب بأقل من 27 مليون يورو، ولكن من المتوقع تخفيض هذا المبلغ، بعد الفشل في التأهل للبريميرليج.

يذكر أن بن رحمة نجح في التسجيل 17 مرة وصنع 10 أهداف في 46 مباراة لعبها مع برينتفورد في موسم 2019/2020.