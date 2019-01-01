توتنهام يسعى لحسم صفقة إلينيا من برشلونة قبل رحيل إيركسين

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يسعى لضم كارليس إلينيا في يناير المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم على إصرار المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام على ضم اللاعب الشاب كارليس ألينيا من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني، والتي أكدت أن المدير الفني للسبيرز يريد ضم اللاعب في يناير القادم.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب لا يمانع الرحيل عن برشلونة بالأخص أن موقفه في الفريق الموسم الجاري ليس الأفضل على الإطلاق في ظل هيمنة الثلاثي دي يونج وأرتور وبوسكيتس على المراكز الأساسية في التشكيلة.

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ويريد المدير الفني لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو ضم اللاعب في يناير سعيًا لتعويض الرحيل المنتظر للاعبه الدنماركي كريستيان إيركسين.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن إيركسين سيرحل عن صفوف توتنهام خلال يناير المقبل في ظل وجود رغبة من الثنائي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ضمه.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد رفض رحيل اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عندما طلب ريال بيتيس الحصول على خدماته.