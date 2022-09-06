توتنهام يسخرون من أنفسهم قبل مواجهة مارسيليا بدوري الأبطال!

اضطر الحساب الرسمي لنادي توتنهام الإنجليزي، لحذف تغريدة نشرها اليوم، الثلاثاء، على موقع "تويتر" بعد حصولها على قدر كبير من السخرية.
توتنهام يعود إلى المشاركات القارية عندما يلعب الفريق، غدًا، الأربعاء، أمام نظيره الفرنسي مارسيليا، في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وفي محاولة للتفاعل مع الجماهير قبل هذه المواجهة المنتظرة على ملعب الفريق اللندني، نشر حساب النادي تغريدة بها زجاجة وعليها شعار دوري الأبطال.
وقامت جماهير الفرق المنافسة بالسخرية من هذه الصورة، لأن الزجاجة يتم استخدامها في إنجلترا كرمز للإخفاق والفشل بعبارة "Bottled it"، لذلك قام حساب توتنهام بحذفها سريعًا.
ولازم هذا اللقب "Bottlers" توتنهام على مدار السنوات الماضية، بسبب فشل الفريق في الحصول على أي بطولة منذ عام 2008.
ويستخدم المصطلح بشكل واسع بين الجماهير الإنجليزية عند خسارة أحد الفرق لمباراة هامة أو بطولة عندما يكون هو المفضل لها.
يذكر أن توتنهام يحظى ببداية جيدة للدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث حصل على 14 نقطة ليحتل المركز الثالث خلف آرسنال المتصدر بنقطة وحيدة.
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