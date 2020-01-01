توتنهام يستهدف التعاقد مع جناح روما الإيطالي

هل يكون اللاعب التركي أول صفقات توتنهام الصيفية

طلب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، من إدارة ناديه التعاقد مع جناح روما الإيطالي اللاعب التركي جنكيز أوندير في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

روما كان قد تعاقد مع اللاعب التركي قبل 3 مواسم قادماً من فريق باشاك شهير التركي مقابل 13 مليون يورو.

وحسب ما ذكرته صحيفة جونيس التركية فأن موهبة اللاعب التركي لفتت انتباه المدرب البرتغالي، الذي يريد ضمه لتعزيز مركز الجناح الأيمن في الفريق اللندني.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام لن يحاول الدخول لشراء اللاعب والتعاقد معه إلا في حالة التأهل في الموسم المقبل إلى دوري أبطال أوروبا.

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وشارك أوندير منذ انضمامه إلى فريق الذئاب الإيطالي في 82 مباراة وسجل 16 هدف وصنع 11 هدفاً.

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وفي الصيف الماضي نجح فريق روما في تجديد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً حتى صيف عام 2023.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.