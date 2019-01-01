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توتنهام يرغب في ضم سيبايوس

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هل يكون سيبايوس سلاح ريال مدريد لضم إيريكسن؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يحاول نادي توتنهام التعاقد مع داني سيبايوس من ريال مدريد مستغلين خروج اللاعب من حسابات زين الدين زيدان للموسم المقبل.

سيبايوس يعاني من الحصول على دقائق اللعب منذ عودة زيدان إلى تدريب ريال مدريد إذ لم يلعب سوى 178 دقيقة فقط في 3 مباريات.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ السبيريز يبحث عن بديل للدانماركي كريستيان إيريكسن والذي ينتهي عقده في 2020 ويرفض التمديد.

وأوضحت أنّ الملكي لا يمانع التخلي عن داني مقابل وجود بند أحقية إعادة الشراء، كما يحاول استغلال رغبة توتنهام في التعاقد مع اللاعب لإتمام صفقة إيريكسن.

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جدير بالذكر أنّ ريال مدريد قد يتخلى عن ماركوس ليورنتي وسيرجيو ريجيليون بجانب سيبايوس في الصيف المقبل.

ويحاول الملكي إتمام صفقة إيدين هازارد من تشيلسي وكذلك لوكا يوفيتش من فرانكفورت.

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