توتنهام يرغب في ضم سيبايوس

هل يكون سيبايوس سلاح ريال مدريد لضم إيريكسن؟

يحاول نادي توتنهام التعاقد مع داني سيبايوس من ريال مدريد مستغلين خروج اللاعب من حسابات زين الدين زيدان للموسم المقبل.

سيبايوس يعاني من الحصول على دقائق اللعب منذ عودة زيدان إلى تدريب ريال مدريد إذ لم يلعب سوى 178 دقيقة فقط في 3 مباريات.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ السبيريز يبحث عن بديل للدانماركي كريستيان إيريكسن والذي ينتهي عقده في 2020 ويرفض التمديد.

وأوضحت أنّ الملكي لا يمانع التخلي عن داني مقابل وجود بند أحقية إعادة الشراء، كما يحاول استغلال رغبة توتنهام في التعاقد مع اللاعب لإتمام صفقة إيريكسن.

"إذا لم يحالفنا الحظ في دوري الأبطال، إذن.. دراكاريس!" 🐉🔥



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/oEsEoo9YfO — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد قد يتخلى عن ماركوس ليورنتي وسيرجيو ريجيليون بجانب سيبايوس في الصيف المقبل.

ويحاول الملكي إتمام صفقة إيدين هازارد من تشيلسي وكذلك لوكا يوفيتش من فرانكفورت.