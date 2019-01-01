توتنهام يرسل عرضًا مغريًا لفولهام من أجل سيسينيون

توتنهام يعرض 30 مليون يورو بالإضافة إلى أونواه من أجل سيسينيون

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أرسل توتنهام عرضًا مغريًا إلى إدارة فولهام من أجل التعاقد مع ريان سيسينيون الذي يهتم بخدماته منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للسبيرز أحد أشد المعجبين بالنجم الصاعد مع فولهام وتحدث عنه كثيرًا في مناسبات سابقة.

وفي الوقت التي تحدثت فيه المصادر الصحفية الإنجليزية حول اهتمام توتنهام بالتعاقد مع صاحب الـ 19 عامًا، جاءت أخبار أكثر تأكيدًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

حسث كشفت صحيفتي تيليجراف وذا صن أن توتنهام يستعد لإرسال عرض رسمي من أجل الحصول على خدمات ريان سيسينيون.

وسيكون العرض عبارة عن 30 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب الصاعد أونواه، وذلك من أجل الحصول على خدمات سيسينيون قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

ماجواير يشكر ليستر سيتي بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد

يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا سيغلق بابه مع انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعد الخميس القادم هو آخر آيام الميركاتو الإنجليزي.