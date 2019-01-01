توتنهام يُحدد لريال مدريد شرط الاستغناء عن إريكسن

تفاعلت الصحف ووسائل الإعلام البريطانية، مع التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلى بها صانع ألعاب توتنهام كريستيان إريكسن صباح الأربعاء، عن رغبته في الرحيل لبدء تحد جديد مع ريال مدريد في المستقبل القريب.

واعترف الدولي الدنماركي بكل وضوح وشفافية، بصعوبة استمراره مع السبيرس لموسم آخر، وذلك في الوقت الذي فشلت فيه كل محاولات رئيس النادي اللندني دانيال ليفي، لإقناع صاحب الـ27 عامًا ووكيل أعماله، بتمديد العقد الذي سينتهي في مثل هذه الأيام العام المقبل.

وبعد التصريحات الجريئة التي اعترف خلالها اللاعب بأنه لم يتلق بعد أية عروض من اللوس بلانكوس، ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن رئيس الديوك اللندنية حدد لنظيره في ريال مدريد فلورنتينو بيريز، شرطه الوحيد للاستغناء عن لاعب أياكس أمستردام السابق.

وقالت الصحيفة، إن ليفي أبلغ بيريز بأن بيع إريكسن لن يتم بأقل من 130 مليون جنيه إسترليني، أي أقل حوالي 20 مليون فقط، من العرض الذي رفضه توتنهام الصيف الماضي لترك اللاعب يرتدي قميص الميرينجي، وهو الأمر الذي قد يتسبب في انهيار المفاوضات.

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الدون يُعايدنا بطريقته المُعتادة 😉 pic.twitter.com/8I33BmNGdZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

ورغم أن توتنهام يواجه خطر فقدان اللاعب بموجب قانون بوسمان منتصف 2020، إلا أن التقرير البريطاني، أشار إلى أن ليفي سيبقى على موقفه، وفي الغالب لن يتنازل عن شرطه المادي المعقد بالنسبة لرجل الأعمال الإسباني، ما قد يتسبب في تأجيل الصفقة للعام القادم، لكن في هذه الحالة، سيحصل الريال على توقيع اللاعب بدون مقابل، بعد أن ينتهي عقده مع ناديه.