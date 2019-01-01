توتنهام يتدخل لحرمان أرسنال من ساليبا

صراع محتدم في الساعات القادمة بين الثنائي اللندني

يحاول نادي توتنهام الإنجليزي، الانقضاض على صفقة انتقال المدافع الفرنسي ويليام ساليبا إلى أرسنال في اللحظات الأخيرة.

المدفعجية كانوا يحاولون التعاقد مع صاحب الـ18 عاماً، على أن يبقى مع ناديه سانت إيتيان لمدة موسم.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت موافقة النادي الفرنسي على عرض بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني من أرسنال.

ومع ذلك دخل توتنهام بكامل قوته بعرض أعلى من ذلك، من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

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ومن المتوقع أن يجتمع سبيرز بمسؤولي سانت إيتيان غداً السبت، لمواصلة التفاوضات تمهيداً لضم ساليبا.

جريزمان إلى برشلونة ✅



حال نيمار الآن 😭

(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/afVwXVvxE3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وفي حالة توصل توتنهام لاتفاق حول القيمة المالية، يتبقى بذلك رغبة اللاعب التي ستحسم موقفه من الانضمام لسبيرز أو غريمه اللندني.