توتنهام ودوري الأبطال - نحو الحلم الأوروبي وتفادي كابوس العدو اللدود

مرحلة فاصلة في تاريخ توتنهام عندما يلعب ضد ليفربول في نهائي الأبطال بالعاصمة الإسبانية مدريد

الارتباط الشديد بين الثنائي أرسنال وتوتنهام، يستمر سواء على الجانب العدائي، أو حتى مواجهة نفس الأقدار في الحاضر والماضي.

توتنهام يلعب ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غد السبت، نحو إنجاز تاريخي واللقب الأول في تاريخ النادي.

الفوز سيعني خطوة كبيرة للنادي اللندني، سيثبت خلالها أنه نجح فيما فشل فيه عدوه اللدود لسنوات طويلة.

الملعب الجديد

عام 2006 كان مفصلياً في تاريخ أرسنال، عندما قال وقتها أرسن فينجر إنه حان الانتقال لملعب يجعل الفريق ضمن كبار وعمالقة أوروبا.

بعد الفوز بالدوري الإنجليزي بلا هزيمة في موسم 2003/2004، وحصد لقب كأس الاتحاد بعدها بعام، قال فينجر أن هدفه الآن هو الفوز بدوري الأبطال.

الفريق غادر ملعب هايبري التاريخي، وتوجه نحو ملعب الإمارات للعديد من الأسباب الرياضية وكذلك الاقتصادية.

فينجر أهمل البريميرليج بدرجة كبيرة في موسم 2005/2006، للتركيز فقط على الحلم الأوروبي الذي لم يدخل خزائن النادي.

فابريجاس: هازارد سيجد ما ينقصه في ريال مدريد وأوزيل ليس قائدًا

أرسنال احتل المركز الرابع بجدول الدوري بـ67 نقطة فقط رغم امتلاكه نجوم على أعلى مستوى يتزعمهم تييري هنري وروبرت بيريز، مقابل 82 لليفربول الثالث و91 لتشيلسي البطل.

الأمور كانت تسير على ما يرام للمدفعجية في هذا الموسم، حيث شق طريقه نحو النهائي عقب مواجهات صعبة ضد ريال مدريد وفياريال ويوفنتوس ليلاقي برشلونة بنهائي باريس.

الحلم اقترب بهدف من سول كامبل، ولكن برشلونة عاد بثنائية، ليتحول كل شيء لكابوس محقق ويفشل أرسنال ويبدأ السقوط.

ما أشبه الليلة بالبارحة

بعد سنوات طويلة، والآن في عام 2019 اتجه توتنهام لنفس الخطوة، ترك وايت هارت لين بكل ذكرياته وانتقل إلى ملعبه الجديد.

الفريق لم يمتلك أي ميزانية طوال الموسم ولم ينفق على ضم أي لاعب، ليصبح المدرب ماوريسيو بوتشيتينيو مكتوف الأيدي تماماً.

ورغم كل ذلك قاد الأرجنتيني توتنهام للتواجد بين الكبار، في أوروبا بتخطي بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي قبل الريمونتادا التاريخية أمام أياكس.

إنتر يعلن رسمياً رحيل سباليتي عن تدريب الفريق

كحال أرسنال سبيرز لم يقدموا المستوى المبهر في الدوري الإنجليزي، حيث احتلوا المركز الرابع بـ71 نقطة مقابل 98 نقطة لمانشستر سيتي، فجوة كبيرة نظراً للأداء الباهت في البطولة.

وفي النهاية تتاح فرصة أخرى لتوتنهام عندما يلعب ضد ليفربول لنهائي الأبطال، فهل يحقق اللقب ويتفوق على غريمه؟ أم يستسلم لنفس المصير؟

سيناريو ما بعد النهائي

خسارة باريس مثلت ضربة قاسمة لأرسنال، حيث بدأ الرحيل الجماعي لنجوم الفريق وجيل اللاهزيمة، وخسر نجمه الأول تييري هنري لبرشلونة.

الثقة بدأت تتلاشى يوماً بعد الآخر في أرسن فينجر، والنادي بدأ يسير بخطوات ثابتة نحو الهاوية التي وصل لها الآن، ليصبح أقصى طموحه التواجد بين الأربعة الكبار.

وربما يواجه توتنهام نفس المصير في حالة فشله، حيث قد ييأس نجوم الفريق هاري كين وكريستيان إريكسين وتوبي ألدرفيرلد في تحقيق شيئاً ما مع سبيرز.

معاناة أرسنال الاقتصادية قد تتكرر مع توتنهام مرة أخرى بسبب ضغط الانتقال للملعب الجديد، ويرحل عنه نجوم يصعب تعويضهم، لذلك الانتصار وحده هو السبيل الأفضل نحو تفادي الكابوس الذي يعيشه المدفعجية، قبل يمثل ضربة قوية تؤكد تراجعهم في العاصمة الإنجليزية لندن.