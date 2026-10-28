معاينة مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز
يستضيف توتنهام كريستال بالاس على ملعب توتنهام هوتسبير يوم السبت 31 أكتوبر، الساعة 13:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:30 بتوقيت غرينتش.
توتنهام في معنويات مرتفعة بعد فوز تاريخي على تشيلسي
يجد توتنهام نفسه في وضع غير مألوف بعدما حقق انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد تغلب على كوفنتري 3-1 في مباراة شهدت هدفًا رائعًا من جيمس ماديسون العائد إلى الملاعب، ثم حقق فوزًا نادرًا للغاية على غريمه تشيلسي في ستامفورد بريدج، هو الثاني له هناك في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 37 محاولة.
كريستال بالاس بعيد تمامًا عن التألق
يعاني كريستال بالاس، غريم توتنهام اللندني، تحت قيادة مدربه الجديد بيير ساج، بعدما حصد سبع نقاط فقط من مبارياته الثماني الأولى. ويضعه هذا الرصيد في المركز السابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، قريبًا بشكل خطير من مراكز الهبوط. ويمر الفريق بفترة سيئة، إذ خسر مباراتيه الأخيرتين دون أن يسجل أي هدف، بينما استقبلت شباكه سبعة أهداف. وسيأمل هذه المرة في تكرار نتائجه الأخيرة على ملعب توتنهام، حيث فاز في آخر زيارتين له ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات
- فاز كريستال بالاس في ثلاث من آخر خمس مواجهات مع توتنهام.
- لم تنتهِ أي من آخر 11 مواجهة بين الفريقين بالتعادل.
- استقبل كريستال بالاس 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام الميلادي الحالي، أكثر بأربعة أهداف من أي فريق آخر.
التشكيلتان المتوقعتان
توتنهام (4231): كينسكي؛ جراي، فان هيكه، فان دي فين، روبرتسون؛ فرنانديز، تونالي؛ قدوس، ماديسون، تيل؛ مرموش.
كريستال بالاس (3421): بينيتيز؛ ريتشاردز، ديساسي، كانفو؛ خالايلي، وارتون، كامادا، ميتشل؛ مكنيل، بينو؛ ماتيتا.
أخبار الفريقين والقائمتان
التشكيلات المحتملة توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس
المدرب
- روبرتو دي زيربي
النتائج الأخيرة
سجل المواجهات المباشرة
وجهاً لوجه
الترتيب
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|8
|7
|0
|1
|20
|9
|+11
|21
خ
ف
ف
ف
ف
|2
|8
|7
|0
|1
|13
|5
|+8
|21
ف
ف
ف
خ
ف
|3
|8
|5
|1
|2
|23
|7
|+16
|16
خ
ف
ف
ف
ف
|4
|8
|4
|3
|1
|11
|8
|+3
|15
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ف
خ
ف
ت
|5
|8
|4
|1
|3
|17
|15
|+2
|13
خ
ف
ف
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ت
|6
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
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ت
|7
|8
|2
|5
|1
|9
|6
|+3
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ف
|8
|8
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|2
|3
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|14
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خ
|9
|8
|3
|2
|3
|9
|12
|-3
|11
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ف
خ
|10
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|+1
|10
ت
خ
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ت
|11
|8
|2
|4
|2
|8
|9
|-1
|10
خ
خ
ت
ف
ت
|12
|8
|3
|1
|4
|12
|16
|-4
|10
ت
خ
ف
خ
ف
|13
|8
|2
|3
|3
|12
|13
|-1
|9
ف
ف
خ
خ
ت
|14
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
ف
ف
ت
خ
ت
|15
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
ف
ف
خ
ت
ت
|16
|8
|1
|4
|3
|10
|13
|-3
|7
خ
ت
ت
ت
خ
|17
|8
|2
|1
|5
|9
|19
|-10
|7
خ
خ
ف
ت
خ
|18
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|-4
|6
ت
خ
خ
خ
ف
|19
|8
|2
|0
|6
|6
|15
|-9
|6
خ
خ
ف
ف
خ
|20
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
ت
خ
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