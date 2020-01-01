مورينيو عن الفيديو المتداول له: التكنولوجيا تتلاعب بمشاعرنا

مقطع تم تداوله بصورة كبيرة الأيام الماضية

يعتقد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، أن تكنولوجيا الفيديو يعتبر مضرة تماماً بمشاعر المدربين داخل أرض الملعب، نظراً لحالة الجدل التي تتسبب فيها قبل اتخاذ القرارات الحاسمة.

إحدى الدراسات الرياضية الأخيرة من مؤسسة "YouGov" أكدت أن الغالبية العظمى من المشجعين، يؤمنون أن تكنولوجيا الفيديو أفسدت جزء كبير من متعة كرة القدم.

مورينيو يتفق تماماً مع هذا الرأي، ويعتقد أن مشاهدة الإعادة مرة أخرى تؤدي لتلاعب كبير في مشاعر المدربين والجماهير أيضاً.

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وقال البرتغالي في تصريحات صحفية:"أعتقد أن تواجد الشاشة أمامنا لرؤية اللقطات مرة أخرى شيء غير صحي أبداً بالنسبة لمشاعرنا، لأننا نشاهد ما يتم عرضه من تكتولوجيا الفيديو بشكل مباشر".

وأضاف:"الحكام لا تتاح لهم فرصة مشاهدة المباراة مثلنا، لأنهم يتواجدون في الملعب ويركضون لمسافة طويلة جداً، لذلك لا يرون ما نشاهده نحن".

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وأما عن رد فعله على كرة رحيم سترلينج وديلي ألي:"كان بعد رؤيتي كل شيء على الشاشة، رأيت ركلة الجزاء والتدخل على ديلي ألي، الأمر يثير مشاعرك ويتلاعب بها، وهذه الصورة التي تناقلها الجميع عني في المقطع الشهير".

ويأتي حديث مورينيو بعد الفيديو الشهير له بمواجهة مانشستر سيتي التي انتهت بفوز توتنهام 2/0 الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي، عندما ظهر في حالة سعادة مع مساعده بعد إهدار سيتي لركلة جزاء، قبل أن يركض بسرعة شديدة في حالة غضب نحو الحكم الرابع، مطالباً بمنح سترلينج البطاقة الحمراء بداعي التمثيل للحصول على ركلة أخرى.