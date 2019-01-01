توتنهام يطلب إدراج مدافعه في صفقة زانيولو

مفاوضات قائمة بين الناديين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن توتنهام لا يمانع بيع مدافعه توبي ألدرفايرلد إلى روما، ولكن يطلب إدراجه ضمن صفقة نيكولو زانيولو.

ويحظى زانيولو بمتابعة من قبل توتنهام ويوفنتوس بعد تألقه بقوة الموسم الماضي في عامه الأول مع روما قادماً من شباب إنتر.

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وذكرت "كوريري" أن توتنهام يعرض 25 مليون يورو وبطاقة ألدرفايرلد على روما من أجل الحصول على زانيولو.

وأكدت الصحيفة أن اجتماعاً سيقع بين إدارتي الناديين خلال الأسبوع الجاري لمناقشة الصفقة، خصوصاً وأن سبيرز لا يمانع رحيل مدافعه البلجيكي.

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وأوضح التقرير أن توتنهام سيعرض على زانيولو عقداً لست سنوات، وراتباً يتحاوز مليوني يورو سنوياً.

ويعرض روما حالياً تجديد عقد زانيولو حتى 2024، ورفع راتبه إلى مليوني يورو، ولكن اللاعب لم يحسم قراره النهائي.

وينتهي عقد ألدرفايرلد مع توتنهام مع حلول نهاية الموسم الجاري ولم تدر مفاوضات لتمديده لسنوات إضافية.