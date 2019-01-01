رسمياً - كيران تريبيير ينتقل لأتلتيكو مدريد
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن التعاقد مع المدافع الإنجليزي كيران تريبيير لاعب توتنهام هوتسبيرز.
الموقع الرسمي لأتلتيكو كشف عن توقيع الظهير الأيمن لتوتنهام على عقد مدته 3 سنوات، في أحدث التدعيمات لفريق المدرب دييجو سيميوني.
ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن صفقة التعاقد مع تريبيير، كلفت خزائن أتلتيكو ما يقرب من 25 مليون جنيه إسترليني.
📝 | Agreement with @SpursOfficial over the transfer of @trippier2.— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 17, 2019
🏴 The Englishman has signed a three-year contract 😀
👋 Welcome to the Atleti Family! 🔴⚪🔴
👉 https://t.co/Wg399LgNOg#WelcomeTrippier #AúpaAtleti pic.twitter.com/wATXjFnCbb
ويأتي ضم تريبيير بناء على طلب سيميوني، نظراً للنقص الكبير الذي يعاني منه الفريق في مركز الظهير الأيمن بعد انتهاء عقد المدافع المخضرم خوان فران.
الدولي الإنجليزي يعتبر هو الصفقة السابعة لأتلتيكو هذا الصيف، بجانب كل من إيفان سابونيتش، هيكتور هيريرا، رينان لودي، فيليبي، جواو فيليكس وماركو يورنتي.
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وعلى الجانب الآخر رحل العديد من النجوم عن الفريق الإسباني، أبرزهم أنطوان جريزمان، رودري، لوكاس هيرنانديز، جيلسون مارتينز، دييجو جودين ولوتشيانو فييتو.