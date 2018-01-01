توتنهام يفقد نجمه في البوكسينج داي

مباريات عدة مقبلة الفترة المقبلة في الكرة الإنجليزية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن نادي توتنهام أن متوسط ميدانه إيريك داير سيغيب عن الفريق الفترة المقبلة بعد خضوعه لجراحة ستبعده عن الملاعب.

ولم يتواجد داير لا في التشكيل الأساسي ولا الاحتياطي لتوتنهام في الانتصار مساء السبت على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف.

ونشر توتنهام بياناً على صفحته بتويتر أعلن فيه خضوع داير لجراحة لإزالة الزائدة الدودية، وذكر أن اللاعب سيخضع لفترة تأهيلية. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

كارتيرون يجتمع مع وليد أزارو وأجايي يواصل التأهيل

لاعب ليفربول السابق: صلاح لاعب الموسم الواحد

⚡️ “مورينيو يشيد بصلاح قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد” https://t.co/31U5MFfAsJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

خاص جول - لاتسيو يوضح حقيقة مفاوضاته مع رمضان صبحي

وأشار البيان أن داير من المتوقع عودته للمشاركة في تدريبات الفريق بداية من يناير المقبل، ولكن لم يحدد تاريخاً لبدء الأمر.

ويدخل توتنهام مثله مثل باقي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أسابيع مكدسة بالمباريات بداية من الأربعاء عندما يلعب مع أرسنال في كأس كاراباو.

ويتوقع أن يغيب داير عن لقاءات إيفرتون، بورنموث، وولفرهامبتون، كارديف سيتي، ومانشستر يونايتد بالفترة المقبلة.

ولعب داير 17 لقاء مع توتنهام هذا الموسم في كل المسابقات وسجل هدفين.