مورينيو: كين قد يغيب لفترة طويلة ولا نضمن بقاء إيريكسن

الأزمات مستمرة للمدرب البرتغالي مع فريقه الجديد

كشف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، عن أنباء غير سعيدة لجماهير الفريق الإنجليزي، فيما يخص لياقة مهاجم الفريق ونجمه الأول هاري كين هذا الموسم.

كين خرج مصاباً في خسارة توتنهام من ساوثامبتون هذا الأسبوع، وسيغيب عن مباراة الفريق القادمة أمام ميدلزبره بكأس الإتحاد الإنجليزي، ليخرج مورينيو ويكشف عن تفاصيل إصابته.

وقال البرتغالي:"لو سألتني عن انطباعي، سأقول لك أن الأنباء سيئة جداً أكثر من أي شيء آخر نظراً للطريقة التي خرج بها كين وشعوره بعدها بآلام في أوتار الركبة".

وأضاف:"لم يفكر مرتين، استغرق الأمر ثواني معدودة ليشير لنا بضرورة خروجه من الملعب، لا نعلم حتى الآن موعد عودته مرة أخرى ولكن الموقف يبدو غاية في الصعوبة".

وعن إمكانية التعاقد مع بديل في يناير:"للأسف أتوقعه غيابه لفترة طويلة عن الفريق، كين لا يمكن تعويضه بلاعب آخر، ولكن بكل تأكيد علينا إيجاد بعض الحلول بالمجموعة الحالية".

تحركات النادي في السوق:"بكل تأكيد سندرس إمكانية التعاقد مع حل مناسب، ولكن الوقت أمامنا مازال طويلاً حتى نهاية الموسم لتحسين النتائج بما نمتلك من لاعبين".

إصابة تانجي ندومبيلي:"علينا الانتظار لأنه يعاني من مشاكل متكررة منذ بداية الموسم، موهبته واضحة ولكن لا توجد استمرارية لذلك يجب تأقلمه أولاً على أجواء البريميرليج واللعب بانتظام".

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إمكانية التعاقد مع باولو ديبالا:"لا يمكنني الحديث عنه الآن، لو حدث شيئاً ما سيكون ذلك جيداً ولو لم يحدث فلا أعلم لماذا".

مستقبل كريستيان إيريكسن:"في اللحظة الحالية يمكنه الاتفاق مع أي نادي آخر وينتقل له بالمجان في نهاية الموسم، وهناك إمكانية أخرى بالتجديد مع النادي ولكنها في يد الإدارة".

وفي نهاية حديثه طالب مورينيو الجماهير بالصبر بعد النتائج السيئة للفريق الأسابيع الماضية، مستشهداً بتجربة نظيره الألماني يورجن كلوب مع ليفربول.