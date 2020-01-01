مورينيو: لو كنت مكان داير لتصرفت مثله

مواجهة صعبة للبرتغالي ضد بيرنلي

أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أنه من الصعب تفضيل بطولة على أخرى في الجزء المتبقي من الموسم الحالي، نظراً للوضع الذي يمر به الفريق.

توتنهام الذي خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي ضد نوريتش سيتي، يستعد لملاقاة بيرنلي في جولة جديدة من البريميرليج.

ويأتي ذلك قبل المواجهة الحاسمة ضد لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء القادم، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يطمح لتعويض خسارته 1/0 على ملعبه.

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وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي:"الموقف الحالي يصعب مهمة تحديد الأولوية، غداً سنلعب ضد فريق قضى أسبوعاً كاملاً للتحضير من أجل هذه المباراة، نريد الفو ولكن علينا إيجاد الطريقة المناسبة لتحديد ذلك".

وأضاف:"علينا الدفع ببعض اللاعبين كأساسيين ومنح آخرين للراحة، هناك محادثات داخلية تجري بيننا، وبالنسبة لي أحب اللاعب الذي يقول لي أنا جاهز دائماً متى احتجتني".

وأما عن واقعة داير:"أتشارك معه نفس الشعور، وأنظر لنفسي وأسأل هل كنت سأفعل ما قام به؟ بالتأكيد نعم رغم كل السنوات الطويلة التي قضيتها في كرة القدم، ولكن لو قام أحد بإيذاء ابني سأدافع عنه بدون أي تفكير، وهو ما فعله وصعد لمساعدة شقيقه".

وتابع:"رغم كل ذلك إلا أن الطبيعة الاحترافية لوظيفتنا، تجبرنا على تحمل هذه المواقف الصعبة والتحكم في أعصابانا، وفي رأيي أن معظم الناس يتفهمون ذلك ويعرفون ما مر به داير".

وأما عن الاتهامات الموجهة لك من بالتيمار بريتو بالكسل خلال فترتك كلاعب:"هذا صحيح، لو كنت مدرباً لنفسي لما أشركتني أبداً بالفريق بل بعت نفسي بالمجان".

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الإصابات ولياقة اللاعبين:"ستيفن بيرجوين جاء من هولندا يلعب مباراة كل أسبوع، أمر مختلف لم يعتاد عليه لذلك يحتاج للتأقلم، نفس الأمر للوكاس مورا حيث لم يكن أساسياً مع بوتشيتينو".

هوجو لوريس:"القرار النهائي سيكون بعد التمرين في الساعة الثالثة، ولا يمكنني التأكيد بمشاركته أو غيابه عن المباراة".

جدير بالذكر أن توتنهام يلعب ضد بيرنلي وهو في المركز السابع بجدول البريميرليج بـ40 نقطة، مقابل 45 لتشيلسي الرابع و79 لليفربول المتصدر.