بوتشيتينو: لست عالماً ونحتاج للصبر على لو سيلسو

تصريحات المدرب الأرجنتيني قبل جولة جديدة من البريميرليج

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، أن لاعب الفريق الجديد جيوفاني لو سيلسو، ليس جاهزاً حتى الآن للمشاركة في المباريات.

لاعب الوسط الأرجنتيني انضم لتوتنهام في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بانجلترا، في صفقة إعارة مع خيار الشراء بشكل نهائي.

لو سيلسو ظهر للمرة الأولى في تعادل سبيرز مع مانشستر سيتي 2/2 بالجولة الثانية من البريميرليج، ووفقا لبوتشيتينو فهو بحاجة للتأقلم.

وقال المدرب الأرجنتيني:"موقف لو سيلسو ليس سهلاً أبداً، موسمه امتد بالمشاركة في كوبا أميركا، ولم يشارك أو يتدرب في الفترة التحضيرية".

وأضاف:"لو سيلسو يتدرب معنا في الوقت الحالي، لكنه بعيداً عن الصورة التي نتوقعها منه، سنمنحه المزيد من الوقت ولن نطلب منه الكثير الآن".

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وأما عن مستقبل وانياما وانتقاله لكلوب بروج البلجيكي:"بكل أمانة لا أعرف، لا يمكنني الحديث عن صفقة ما وبعدها لا تحدث، البعض يحصل على فرصته والآخر لا بناء على ما نراه في التدريبات".

التحضير وتجربة خطة جديدة أمام أرسنال:"لست عالماً أو كيميائياً لإجراء التجارب، أنا مدرب وأقوم بعملي بتوجيه اللاعبين".

يذكر أن توتنهام يستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد بالجولة الثالثة من البريميرليج، قبل التوجه بعدها لملعب الإمارات من أجل اللعب ضد الغريم التقليدي أرسنال.