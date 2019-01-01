بوتشيتينو: تكنولوجيا الفيديو ألهمت ليستر للعودة ضدنا

خسارة جديدة لسبيرز في الدوري الإنجليزي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام، عن غضبه الشديد بعد خسارة فريقه من ليستر سيتي 2/1 بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

توتنهام تقدم بهدف عن طريق هاري كين، قبل أن يسجل الثاني لسيرجي أورييه، لكن الحكم ألغاء بتكنولوجيا الفيديو، بداعي التسلل على سون هيوج مين أثناء الهجمة.

ليستر عاد بعدها ليحقق الفوز بثنائية أحرزها ريكاردو بيريرا وجيمس ماديسون، ليخرج بوتشيتينو في حالة سخط شديد.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:"اللعبة أحيتهم من جديد وتسببت في تسجيل هدفي التعادل والفوز في شباكنا".

وأضاف:"الموقف كان له تأثيراً كبيراً على نتيجة المباراة، لو سجلنا الهدف الثاني لكانت الأمور حسمت بشكل نهائي".

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وتابع:"إنها كرة القدم ومن الصعب الفوز عندما تتلقى هدفين في كل مواجهة، ولكن هذه المرة كنا الطرف الأفضل".

يذكر أن هزيمة توتنهام وضعته في المركز الخامس بـ8 نقاط بجدول البريميرليج، مقابل 11 لليستر صاحب المركز الثاني.