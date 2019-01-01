توتنهام يزاحم آرسنال على أول صفقاته الصيفية

هدف آرسنال ساليبا أصبح هدفًا لتوتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تسبب توتنهام هوتسبيرز في تضييق الخناق على جاره اللدود آرسنال في مسألة التعاقد مع مدافع سانت إتيان الشاب ويليام ساليبا.

وكان آرسنال قد أبدى اهتمامًا بالمدافع الشاب ساليبا ليكون أول صفقاته خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ورصد آرسنال حوالي 25 مليون يورو من أجل التعاقد مع ساليبا، حيث يعتبر الخيار الأول لتعزيز الدفاع بالنسبة للمدرب أوناي إيمري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

ولكن في الأيام القليلة الماضية، بدأ سانت إتيان في تعقيد المفاوضات مع آرسنال والمغالاة في مطالبه المادية من أجل السماح للاعب بالرحيل.

وكان توتنهام هو السبب في ذلك، حيث دخل على الخط من أجل التعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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يذكر أن آرسنال قد احتل وصافة الدوري الأوروبي للموسم المنصرم، فيما احتل توتنهام وصافة دوري أبطال أوروبا للموسم نفسه.