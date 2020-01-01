توابع كورونا - تأجيل كأس أمم إفريقيا للمحليين رسميًا

بطولات حول العالم يتم تأجيلها بسبب الفيروس المستجد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، إلى أجل غير مسمى، على إثر انتشار فيروس كورونا في العالم.

البطولة كان من المقرر أن تقام نسختها السادسة في الكاميرون، خلال الفترة من 4 وحتى 25 من إبريل المقبل.

وأُجريت قرعة البطولة الإفريقية التي كانت ستضم 16 منتخبًا، مقسمة على أربع مجموعات، ويشارك بها منتخبين عربيين فقط هما المغرب وليبيا.

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وجاء نص خطاب الكاف إلى الدول المتأهلة للبطولة كالتالي:

على إثر تفشي فيروس كورونا، وبناءً على تقرير اللجنة الطبية التي قامت بزيارة البلد المضيف "الكاميرون"، فقد قررت لجنة الطوارئ بالاتحاد تأجيل البطولة لأجل غير مسمى.

وهذه هي الدوافع وراء اتخاذ هذا القرار:

على الرغم من أن الوضع الصحي في الكاميرون تحت السيطرة إلا أنه بناءً على نصيحة منظمة الصحة العالمية، فإن الوضع لم يستقر بعد في إفريقيا، ومن الصعب للغاية التكهن بتطور الوضع في الأيام المقبلة.

السفر عبر القارات يزداد تعقيدًا، حتى أنه أصبح مستحيلًا لبعض البلاد، نظرًا للقيود التي فرضتها بعض الحكومات.

وبناءً على هذه الأسباب ولتجنب أي مخاطرة غير ضرورية، فقد تقرر بإجماع اللجنة الطبية تأجيل البطولة.

يذكر أن المغرب توجت بطلًا لآخر نسخة من البطولة عام 2018، بالفوز أمام نيجيريا برباعية نظيفة في النهائي.