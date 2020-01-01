توابع كورونا .. الاتحاد الدولي يؤجل كأس العالم للأندية

تقارير صحفية تؤكد أن كأس العالم للأندية التي ستقام في صيف 2021 سيتم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يؤكد بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة والتي كانت ستنطلق في صيف العام المقبل 2021 في الصين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم أصبح نهائيًا وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبًا.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تعهد أمام الاتحاد الأوروبي بمنحه فرصة لتنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية في نفس التوقيت من العام القادم.

المزيد من الفرق

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد مرة كل أربعة أعوام مما يعني أن النسخة التالية والتي ستقام في 2025 قد يتم دفعها لعام آخر أو تقام في نفس موعدها حسب المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وأجل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل أسابيع بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 والتي كانت ستقام هذا الصيف حتى الموسم المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

بين الأهلي ونهائي الأبطال .. أهم اللحظات في مسيرة صلاح

وتشير تقارير صحفية إلى وجود اتجاه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتأجيل كل المباريات الدولية حول العالم حتى العام القادم بسبب الفيروس ولمنح الأندية والاتحادات المحلية القدرة على إنهاء البطولات الخاصة بهم.

جدير بالذكر أن الشكل الجديد للبطولة يضمن مشاركة 24 فريقًا من حول العالم في ثماني مجموعات، وكل مجموعة مكونة من ثلاثة فرق يصعد منها الأول فقط للدور التالي.