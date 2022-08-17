توابع قضية تسجيلات حمدالله تطيح بعنصر اتحادي جديد!

من الذي سيرحل عن نادي الاتحاد؟

أعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي، عن قبول استقالة مشعل السعيد، مدير الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، وذلك ضمن توابع قضية عبد الرزاق حمد الله ونادي النصر، الشهيرة بـ"قضية التسجيلات".

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، قد اتخذت قرارًا بإيقاف مشعل السعيد مدير الكرة بنادي الاتحاد لتورطه في قضية تحريض حمد الله على الرحيل عن النصر.

ما هي توابع قضية تسجيلات حمد الله؟

أصدر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن تقديم مشعل السعيد لاستقالته وقبولها من جانب مجلس الإدارة.

وجاء نص البيان كالآتي: "وافق مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار الحائلي، على الاستقالة التي تقدم بها مدير الفريق الأول لكرة القدم، الكابتن مشعل السعيد من منصبه".

وتابع: "مثمنًا المجلس العمل والجهد الذي قام به السعيد خلال الفترة الماضية، والتي هي امتداد للسنوات التي قضاها لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، سهام خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات باسم النادي، ومتمنيًا له المجلس التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

جاء ذلك بعدما أعلن حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، عن نهاية رحلته مع العميد بنهاية المعسكر الذي أقيم في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

ما هي عقوبات قضية تسجيلات حمد الله؟

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال، في قضيته ضد ناديه السابق النصر.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"