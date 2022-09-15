توابع الهزيمة من بايرن.. بيدري غاضب من زميليه في برشلونة!

الدولي الإسباني بات يمتلك مكانة كبيرة في غرفة ملابس الفريق الكتالوني

عبر الإسباني بيدري لاعب وسط برشلونة عن غضبه تجاه زميلين له في الفريق عقب مباراة بايرن ميونخ الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بخسارة البلوجرانا بهدفين نظيفين على ملعب أليانز أرينا.

وأفادت صحيفة "الناسيونال" بأن الدولي الإسباني صب غضبه على الثنائي رافينيا ورونالد أراوخو اللذين أصاباه بالإحباط في بعض اللقطات.

غضب بيدري

كان برشلونة أفضل في أوقات كثيرة من اللقاء من بايرن ميونخ، ولكنه لم يستطع ترجمة استحواذه إلى أهداف في المباراة ليعاقبه بايرن ميونخ بهدفين في مطلع الشوط الثاني عن طريق لوكاس هيرنانديز وليروي ساني.

وفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن بيدري كان غاضبًا من عدم تحلي الثنائي بالهدوء حينما تكون الكرة في حيازتهما، ولذلك قاد هذا إلى أخطاء عديدة استغلها البافاري لتعزيز النتيجة.

مكانة كبيرة

التقرير الذي نشرته الصحيفة يشير إلى أن بيدري طالبهم بأن يكونوا أكثر هدوءًا على الكرة، فيما وصفته بأنه قوة للفتى البالغ من العمر تسعة عشر عامًا فقط في غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

كما أشار التقرير إلى أن بيدري بات يعتبر ذراع مدرب الفريق تشافي هيرنانديز الأهم في الملعب سواء فيما يتعلق بمهامه أو مهام باقي زملائه في البلوجرانا.