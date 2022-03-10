توابع الهزيمة .. اشتباك بالأيدي بين نيمار ودوناروما

يبدو أن هزيمة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ريال مدريد الإسباني في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا شهدت أحداثًا مؤسفة داخل الغرف المغلقة.

وكان ريال مدريد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن تمكن "الملكي" من الفوز بنتيجة 3-1 في "سانتياجو برنابيو" إيابًا مساء الأربعاء.

الأمر الذي استقبله لاعبو فريق باريس سان جيرمان بغضب شديد ليصل الأمر إلى مشادات عنيفة بين دوناروما ونيمار عقب المباراة بسبب إلقاء اللوم على بعضهم البعض بحسب ماركا.

ماذا حدث؟

ريال مدريد كان قد خسر ذهابًا بهدف نظيف، وكان مطالب بالفوز بفارق هدفين ليتأهل إلى دور الثمانية، ورغم تأخره في النتيجة الشوط الأول، ولكن النصف ساعة الأخيرة من المباراة شهدت هاتريك لـ كريم بنزيما، قاد من خلاله الملكي لربع النهائي.

الهدف الأول للملكي جاء بعد خطأ من جيانلويجي دوناروما حارس مرمى العملاق الفرنسي الذي فشل في ابعاد الكرة من أمام بنزيما ليمررها إلى زميله فينيسيوس، الذي وضعها أمام كريم مسجلًا الهدف الأول.

صحيفة "ماركا" قالت أن المشادة بدأت بلوم نيمار على دوناروما لتسببه في الهدف الأول والذي وضع الضغط على الفريق في التوقيت المتبقي من المباراة.

ولكن الحارس الإيطالي رد على نيمار وذكره بأن الهدف الثاني كان ناتجًا عن فقدانه للكرة في بداية الهجمة.

ووفقًا للصحيفة فإن المشادة اشتدت بين اللاعبين وكادت أن تصل إلى التضارب ولكن باقي اللاعبين ممن كانوا في غرف خلع الملابس تدخلوا وأوقفوا الأمر.

ما هي الأحداث الأخرى؟

ولم يكن هذا الحدث الوحيد المؤسف التي شهدته المباراة، وأشارت التقارير إلى أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان قد نزل إلى غرف خلع الملابس عقب المباراة وحاول الاعتداء على الحكم بسبب اقتناعه بأن الهدف الأول كان من المفترض أن يلغى لوجود خطأ على بنزيمة ارتكبه أمام دوناروما.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أصبح رابع فريق يضمن تأهله إلى ربع النهائي عقب كل من ليفربول، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي.

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