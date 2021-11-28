تهنئة ايفرا تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية

استخدم الفرنسي باتريس إيفرا، النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم التهنئة إلى اللاعب الذي يعتقد أنه سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

إيفرا، وعبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، نشر رسالة تهنئة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا فوز قائد "الألبيسيليستي" بالجائزة الأكبر على مستوى الجوائز الفردية للاعبين.

ماذا كتب إيفرا؟

إيفرا كتب في رسالة التهنئة إلى ميسي: "تهانينا إلى ليونيل ميسي لفوزه بالكرة الذهبية مرة أخرى".

كما سخر من الأشخاص الذين لا يفهمونه عندما يتحدث، وذلك في إشارة إلى تصريحاته السابقة عن ميسي.

وأضاف: "عندما تحدثت عن ذلك، لأن كريستيانو رونالدو هو أخي، وعندما تحدثت عن المستقبل، يقول الجميع إنها سرقة".

لماذا تعد تهنئة إيفرا إلى ميسي غريبة؟

التصريح المثير للدهشة يأتي لأن إيفرا قال في أكتوبر الماضي في تصريحات صحفية: "لقد سئمت، الأمر بمثابة فساد حين يقدمون الكرة الذهبية إلى ميسي".

وأضاف في التصريحات التي أدلى بها لشبكة "espn" الرياضية: "ما الذي ستقولون أنه فعل هذا العام، الفوز بلقب كوبا أمريكا، حسنًا هذا جيد، لكن أخبروني ماذا فعل طوال العام مع برشلونة؟!".

متى يتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية؟

بدأ العد التنازلي للحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية الذي سيقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام، وسيشارك النجم ديدييه دروجبا في تقديمه، حيث سيتم الإعلان عن الحاصل علي الجائزة من اللاعبين الرجال والنساء وأيضًا جائزتي كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى.

ومن المقرر إقامة حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021.

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