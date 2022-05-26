رئيس الدوري الفرنسي لريال مدريد: انظروا لرواتبكم قبل الحديث عن مبابي!

رئيس رابطة الدوري الفرنسي يفتح النار على تيباس والليجا وريال مدريد وبرشلونة

أبدى رئيس رابطة الدوري الفرنسي فينسنت لابرون استغرابه الشديد من تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، والتي تعلقت بتجديد كيليان مبابي عقده مع باريس سان جيرمان.

وبعد عام كامل من التأكيد على أن الفرنسي سيمضي إلى ريال مدريد، فاجأ الكل ووقع عقدًا جديدًا مع الفريق الباريسي.

ووصف تيباس هذا الأمر بأنه "إهانة لكرة القدم" بل وأصدر بيانًا يشكو فيه باريس سان جيرمان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ماذا قال رئيس رابطة الدوري الفرنسي ردًا على تيباس؟

لابرون قال في خطاب رسمي موجه من الرابطة إلى الليجا: "نود أن نعبر عن أقصى درجات عدم الرفض وعدم التفهم حول هجومكم الأخير ضد الدوري الفرنسي وواحد من أنديته، كلنا مصدومون من الهجوم لأنكم تنتمون إلى دوريات أوروبا ومن المفترض أن يعمل الكل على مصلحة الكرة الأوروبية".

وأضاف الخطاب: "هجومكم على الدوري الفرنسي وواحد من أنديته، باريس سان جيرمان، وواحد من لاعبينا، كيليان مبابي، قائم على تفسيركم الخاص للسياسات المالية واختلال معايير التنافس".

وأردف: "ملاحظاتكم الآن تتوجه إلى واحد من أفضل لاعبي العالم وهو كيليان مبابي، لم ينضم ببساطة إلى الدوري الخاص بكم وباختياره هو، رغم امتلاكه لعرض مماثل".

وتابع: "على عكسكم، الدوري الفرنسي يحيي اللاعبين لدينا وفي عموم أوروبا حتى أولئك الذين في دوريكم، وبالتبعية لابد عليكم أن تقوموا بالمثل".

وسلط لابرون الضوء على الرواتب الضخمة التي يدفعها كل من ريال مدريد وبرشلونة، وبالذات فيما يتعلق بديون الأخير معتبرًا تلك القضايا أهم من تجديد باريس سان جيرمان عقد مبابي.

وقال لابرون: "ناديان في دوريكم حطما عددًا من الأرقام القياسية طيلة العقد الماضي، ست مرات كاملة حطم فيها هذا الناديان الأرقام القياسية العالمية في قيم الصفقات".

وأضاف: "من حيث رواتب اللاعبين، يوجد في ريال مدريد حاليًا اثنن من أعلى اللاعبين أجرًا في كرة القدم العالمية، ولكنهما يجلسان على دكة البدلاء، بينما تقدر ديون برشلونة وفق ما يقال بمليار ونصف المليار يورو".

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