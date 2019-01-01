تهديد جديد للكلاسيكو .. هل تؤجل مباراة برشلونة وريال مدريد بسبب مظاهرات جديدة؟

مجموعة احتجاجية كتالونية تهدد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المقررة الأسبوع القادم.

تشهد مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد تهديدًا جديدًا قبل أيام قليلة من تنظيمها بعدما تم تأجيلها من قبل.

جاء هذا بعدما أصدرت مجموعة "تسونامي ديموكراتيك" بيانًا تؤكد خلاله التظاهر يوم المباراة في الطرق المؤدية لملعب كامب نو.

وأكدت المجموعة في البيان الذي أصدرته أنها لجأت لذلك الأسلوب بعدما فشلوا في الحصول على موافقات ريال مدريد وبرشلونة من أجل إدخال لافتاتهم لملعب اللقاء.

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ولا يعد ذلك التصرف هو الأول من نوعه من قبل تلك المجموعة، حيث سبق لهم أن أغلقوا طريقًا حيويًا لعدة ساعات بين إسبانيا وفرنسا مطلع نوفمبر الماضي.

وتسعى الحركة للفت أنظار المجتمع الدولي لنفسها رغبة منها في الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة الإسبانية للحديث حول الاعتقالات الأخيرة والمتكررة لقادة عدة في كتالونيا.

وكان عدد كبير من قادة الاستفتاء الأخير الخاص باستقلال المقاطعة قد صدرت في حقهم أحكامًا بالسجن بسبب تنظيم ذلك الاستفتاء دون موافقة الحكومة.

جدير بالذكر أن الكلاسيكو كان قد تم تأجيله من قبل بسبب أعمال العنف التي شهدتها المقاطعة قبل أيام من موعد المباراة لنفس الأسباب.