تهديد بالانسحاب من تنظيم كأس العالم.. إسبانيا ترفض تنظيم المغرب للنهائي!

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هدد أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء إسبانيا المقبل بسحب البلاد من الاستضافة المشتركة لكأس العالم 2030 إذا مُنحت المباراة النهائية للمغرب. وأصر ألبرتو نونيز فيجو على وجوب إقامة الحدث الأبرز في إسبانيا، ما يضيف منعطفًا سياسيًا كبيرًا إلى الجدل الدائر حول ملعب الاستضافة.

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تهديد لاستضافة كأس العالم

قد يكون دور إسبانيا كأحد البلدان المستضيفة لـكأس العالم 2030 في خطر. فقد تعهد فيجو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ، بسحب الدعم الوطني للبطولة إذا انتُخب رئيسًا للوزراء.

ولن يدعم فيخو المشروع إلا إذا اختيرت إسبانيا لاستضافة المباراة النهائية بدلًا من المغرب. ومن المقرر أن تشترك إسبانيا والمغرب والبرتغال في استضافة البطولة الرئيسية، على أن تقام المباريات الثلاث الأولى في أمريكا الجنوبية. غير أن ملعب المباراة الختامية الكبرى لا يزال غير محدد، الأمر الذي أشعل جدلًا حادًا حول الدولة التي تستحق هذا الشرف.

فيجو يطالب بالنهائي

يُعد ملعب الحسن الثاني المزمع إقامته في الدار البيضاء بسعة 115,000 متفرج مرشحًا قويًا لاحتضان المباراة النهائية. كما يسعى ملعب برنابيو في مدريد وملعب كامب نو في برشلونة أيضًا لاستضافة هذا اللقاء المرموق.

ويعتقد فيجو أن إسبانيا تمتلك أحقية أكبر في استضافة المباراة. وقد أشار إلى أن إسبانيا والبرتغال كانتا البلدين المستضيفين الأصليين، في حين دُعي المغرب للانضمام إلى الملف في وقت لاحق.

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وقال فيخو لبرنامج El Chiringuito على قناة La Sexta: «ينبغي أن تقام المباراة النهائية حيث يكون ذلك عادلًا ومناسبًا، وحيث لا جدال في الأمر، أي في إسبانيا». وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان سيسحب إسبانيا من الاستضافة المشتركة في حال حصل المغرب على النهائي، أجاب: «نعم».

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التوترات السياسية تبلغ ذروتها

وبرّر فيجو موقفه أيضًا بالإشارة إلى النجاح الكروي الذي حققته إسبانيا مؤخرًا. فقد أكد أن البلاد مؤهلة بشكل فريد للاستضافة لأنها تحمل حاليًا اللقبين العالميين للرجال والسيدات.

وأضاف: «إذا لم تستضف إسبانيا النهائي، فلا ينبغي لها أن تشارك في تنظيم البطولة». ويأتي هذا الجدل الكروي في فترة تشهد توترًا سياسيًا حادًا بين إسبانيا والمغرب.

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الانتخابات تلوح في أفق إسبانيا

ستشهد كأس العالم 2030 إقامة مباريات في 11 ملعبًا إسبانيًا، وستة ملاعب في المغرب، وثلاثة في البرتغال. غير أن تهديدات فيجو تعني أن التوزيع الجغرافي بأكمله قد يتغير بشكل جذري.

وسيصبح المشهد السياسي أكثر وضوحًا في وقت لاحق من هذا العام. فستجري إسبانيا انتخابات عامة في 29 نوفمبر لتحديد رئيس الوزراء المقبل. ويُعد رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز والمنافس فيجو أبرز المرشحَين. وقد يكون لنتيجة التصويت تأثير هائل على مستقبل كأس العالم 2030.