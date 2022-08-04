تنفيذ مطلبين وإلا .. الأهلي يعلن استكمال الدوري بالناشئين ومقاطعة الكأس والسوبر

المارد الأحمر ظُلم بإجماع خبراء التحكيم

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، نتائج اجتماعه الطارئ، الذي عُقد عصر اليوم الخميس، بعد تعرضه للظلم التحكيمي خلال مواجهة الأمس أمام فاركو.

الأهلي ظُلم بإجماع خبراء التحكيم:

بالأمس، حسم التعادل السلبي دون أهداف، مواجهة المارد الأحمر أمام فاركو، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة شهدت إحراز الأهلي هدفًا خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة، لكن تم إلغائه من قبل الحكم أحمد الغندور، بعد استشارة حكام الفيديو.

لكن خلال الاستديوهات التحليلية عقب المباراة، أجمع خبراء التحكيم على صحة الهدف وأنه لا توجد به شبهة تسلل، مما أثار غضب الأهلاويين.

هذا التعادل رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 56 في المركز الثالث، مبتعدًا عن الصدارة التي يحتلها الزمالك بعشر نقاط، وعن الوصافة التي يحتلها بيراميدز بثلاث نقاط، ولا يزال للأهلي مباراة مؤجلة.

ما هي قرارات إدارة الأهلي؟

تعرض الأهلي للظلم التحكيمي في مباراة الأمس، دفع إدارة الخطيب، لعقد اجتماع طارئ اليوم، أسفر عن عدة قرارات..

الأهلي قرر استكمال مسابقة الدوري المحلي بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابات.

فيما طالبت إدارة الخطيب بإقالة لجنة الحكام، بداعي أنها فقدت نزاهتها ومصداقيتها، مع إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأمس محمود عاشور، والتحقيق معه فيما بدر منه بشأن إلغاء الهدف.

وقرر الخطيب عدم المشاركة في مسابقتي كأس مصر والسوبر المصري، لحين تنفيذ المطلبين السابقين.

ومن المنتظر أن يكشف بيبو عن مزيد من التفاصيل حول هذه القرارات خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب ما أوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.