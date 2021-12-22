انتشرت دعوات كثيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تطالب بمعاقبة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر السعودي، بعد موقفه في لقاء الاتفاق بالأمس، مشددين على ضرورة اتخاذ لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لموقف حاسم، لإيقاف هذه التصرفات، لكن هل تستحق الواقعة؟

ماذا فعل تاليسكا؟

العالمي استضاف الاتفاق أمس الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

المباراة انتهت لصالح النصر بهدف نظيف، سجله خالد الغنام، ليصعد لدور ربع النهائي، ويلتقي بالهلال في منتصف فبراير المقبل.

لكن المباراة شهدت لقطة جدلية بعدما قام تاليسكا بصفع لاعب الاتفاق بطريقة غريبة على وجهه، دون تدخل الحكم، وهو ما استاء منه الكثيرون.

هل ستتم معاقبة تاليسكا؟

الخبير القانوني أحمد الأمير أوضح ما تقوله اللوائح في هذه الواقعة، وصدم الكثيرين، مؤكدًا أنه لا يمكن للجنة الانضباط أن تصدر أي قرار في تلك الواقعة.

وفسر الخبير القانوني اللوائح، مشيرًا إلى أن الواقعة وقعت تحت أعين الحكم تمامًا، ورأى أنها لا تستدعي أي شيء.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تدخل تاليسكا حصل أمام حكم المباراة، ورأى أنها لا تستحق حتى إنذار!، لذلك انتهت الحالة، ولا سلطة للجنة الانضباط في التدخل!".

وأضاف: "تصحيح الأخطاء في قرارات الحكم لا يمكن أن يحصل إلا في حالة عدم مشاهدة الحكم للتدخل أو المخالفة".

#تاليسكا #المولد



- تدخل #تاليسكا حصل امام حكم المباراة، وراى انها لا تستحق حتى انذار !



- لذلك انتهت الحالة؛ ولا سلطة للجنة الانضباط في التدخل !



- تصحيح الاخطاء في قرارات الحكم لا يمكن أن يحصل الا في حالة عدم مشاهدة الحكم للتدخل او المخالفة



pic.twitter.com/yKoDJjy3Wc pic.twitter.com/LgDP72tGIm — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) December 21, 2021

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