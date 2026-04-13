لا تزال المناوشة بين ويلفريد خينيه وآريين روبن على خط التماس خلال مباراة للهواة يلعب فيها ابناهما تشغل الأذهان. ووفقًا لفالنتاين دريسن، فإن الخلاف لم يكن مفاجئًا على الإطلاق، كما يكشف الصحفي في بودكاست Kick-off التابع لـDe Telegraaf.

روبن، مدرب فريق إف سي خرونينغن تحت 14 عامًا، شاهد فريقه يخسر 1-0 أمام المتصدر فيكتوريا، الذي يلعب فيه ابن خينيه. وبعد المباراة نشأ نقاش بين روبن والحكم، فتدخل خينيه في الأمر.

لم يرق ذلك لروبن، فدفع مقدم برنامج Vandaag Inside بعيدًا وقال له بحدة: “لا تتدخل في الأمر.”

يكشف دريسن أن خينيه كان يتوقع ما سيحدث. “بدأ خينيه يتحدث عن ذلك الأسبوع الماضي. قال: 'ابني الصغير يجب أن يلعب ضد فريق آريين روبن.' ويقول: 'إنه مزعج للغاية على خط التماس.' متحمس؟ لا، مزعج. وكذلك تجاه الحكام وكل شيء.”

“إذن حسنًا، اتضح ذلك بالفعل، لأن روبن كان الآن مرة أخرى منشغلًا بالحكم.”

ولا يجامل الصحفي روبن. “وقد دفع خينيه أيضًا دفعة بكل بساطة. نعم، وكأن الأمر كله طبيعي وما إلى ذلك. مثال جيد لمدرب ناشئين بالمناسبة.”







