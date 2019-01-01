تناول حارس مرمى أحد السعودي لمواد محظورة يضع النادي في موقف حرج

التعاقد مع الحارس في الميركاتو الشتوي، جاء نظامياً دون العلم بوجود أي عقوبات متوقعه عليه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

طالبت إدارة نادي أحد السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم بالسماح لهم التعاقد مع حارس مرمى أجنبي جديد على الرغم من إغلاق فترة القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

إدارة نادي أحد طالبت بتسجيل حارسًا بديلًا للأوزباكستاني إيغانتي نيستروف، الذي تعرض للإيقاف من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي.

وقالت إدارة نادي أحد أن التعاقد مع الحارس في الميركاتو الشتوي، جاء نظامياً دون العلم بوجود أي عقوبات متوقعه عليه.

📉- تلقى #الرائد أهدافاً أمام #الاتحاد في دوري المحترفين السعودي أكثر من التي تلقاها أمام أي فريق آخر في تاريخ المنافسة، سجل 49 هدفًا. pic.twitter.com/BUl3uLNFvB — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن عن إيقاف الحارس الأوزباكستاني نيستروف، بعد تناوله دواءً محظورًا، بدأ حظره بداية من شهر يناير الماضي.

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ومن المنتظر أن يتواجد الحارس المخضرم مع الاتحاد الأوزباكستاني خلال الأسبوع المقبل في ماليزيا للتأكد من سلامة العينة أو قبولها.