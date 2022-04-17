"تناقض ودفع المشاهد لحلقة مفرغة" ... اتهام لاذع للفراج بشأن قضية النصر وحمدالله

وجه الناقد الرياضي محمد الشيحي اتهامًا لاذعًا للإعلامي وليد الفراج على خلفية تعليقه على التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إلى عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد وأحمد الغامدي المدير التنفيذي للفريق.

قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد أخذت بُعدًا جديدًا بعد ظهور تسريب صوتي منسوب للاعب المغربي والمسؤول الاتحادي قبل يوم واحد من مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي، وقد استغل النصراويون هذا التسجيل وفتحوا النار على النجم المغربي متهمين إياه بتعمد إهدار الفرص وركلات الجزاء.

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الفراج كان قد أكد خلال برنامجه "أكشن مع وليد" أن هذا التسريب مفبرك وغير صحيح، مشيرًا إلى أن صنعوه يعلمون ذلك تمامًا، لكن جاء بيان النصر الناري يوم أمس والذي أكد امتلاك النادي لتسجيلات صوتية تُدين حمدالله والغامدي والاتحاد ليُغير من موقف الإعلامي المخضرم.

الشيحي استغل هذا التناقض في الرأي واتهم الفراج بدفع الناس للتوهان في حلقة مفرغة من خلال عدم تقديم الحقائق المجردة والعمل بطريقة "احذر تسلم".

إذ كتب عبر تويتر مرفقًا تعليقه بمقطع فيديو "يعيش المشاهد في توهان ويدور في حلقة مفرغة بحثاً عن الحقيقة عندما يجد أن برنامجاً يجزم بأن التسجيل مفبرك ثم يأتي بعد ذلك برأي معاكس بأنه لم يتأكد من صحة التسجيل .. البرنامج الناجح هو من يحرص على المشاهد بتقديم معلومة موثقة والابتعاد عن التناقض على طريقة احذر تسلم .!".

يعيش المشاهد في توهان ويدور في حلقة مفرغة بحثاً عن الحقيقة عندما يجد أن برنامجاً يجزم بأن التسجيل مفبرك ثم يأتي بعد ذلك برأي معاكس بأنه لم يتأكد من صحة التسجيل ..

البرنامج الناجح هو من يحرص على المشاهد بتقديم معلومة موثقة والابتعاد عن التناقض على طريقة احذر تسلم .! pic.twitter.com/blrhZ95421 — محمد الشيخي (@mohmad_alshieky) April 17, 2022

يُشار إلى أن الفراج يُعد من الإعلاميين المثيرين للجدل دومًا، وقد اتهمه النصراويون على مدار السنوات الماضية بمحاربة ناديهم والوقوف ضده والشماتة في خسائره وعدم الاحتفال بإنجازاته، وفي المقابل دعم الهلال والاتحاد بقوة عبر جميع منابره الإعلامية.