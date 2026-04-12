حقق يونيون برلين سابقة. إذ سيتعاقد صاحب المركز الحادي عشر الحالي في البوندسليغا مع ماري-لويز إيتا (34 عامًا)، كأول مدربة رئيسية في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقررت إدارة النادي في برلين، عقب الهزيمة المذلة 3-1 خارج الديار أمام إف سي هايدنهايم، إقالة شتيفن باومغارت وتصعيد إيتا. وكانت المدربة الشابة حتى الآن مرتبطة بفريق تحت 19 عامًا في يونيون برلين.

ويأمل يونيون برلين في قلب الموازين عبر التعيين المؤقت لإيتا. وجاء في بيان: «نعيش حتى الآن نصفًا ثانيًا من الموسم مخيبًا للآمال للغاية. ولا نخدع أنفسنا بترتيبنا في البوندسليغا».

«نجد أنفسنا في وضع حرج ونحتاج إلى النقاط بشكل عاجل لضمان مكاننا في الدوري». ويُعد يونيون برلين فريقًا من فرق منتصف الجدول، لكنه في المقابل لا يبتعد سوى سبع نقاط عن منطقة الهبوط.

ولم ينجح نادي برلين منذ العطلة الشتوية إلا في الفوز بمباراتين فقط من أصل أربع عشرة مباراة. ويوضح المدير العام هورست هيلدت: «لذلك لا نملك الثقة بأننا نستطيع الاستمرار على النهج نفسه». وأضاف: «أنا سعيد لأن ماري-لويز وافقت على تولي هذا الدور بصورة مؤقتة. قبل أن تصبح، كما هو مخطط، المدربة الرئيسية لفريق السيدات المحترف في الصيف».

وأصبحت إيتا في نوفمبر 2023 أول مساعدة مدرب في البوندسليغا. وستجلس المدربة المؤقتة على دكة البدلاء للمرة الأولى الأسبوع المقبل، عندما يستقبل يونيون برلين فريق في إف إل فولفسبورغ.