في روندو وجّه ثيو يانسن انتقادات لاذعة لروبن فان بيرسي. وبحسب ابن آرنهيم، فإن مدرب فينورد اتخذ سلسلة من القرارات الخاطئة، وهو ما كلّفه غاليًا.

يبدأ يانسن حديثه عن فان بيرسي بالدفاع عن مجموعة لاعبي فينورد. “أعتقد أنك تضع تركيزًا كبيرًا جدًا على اللاعبين، حقًا”.

ويرى المحلل أن بداية موسم فريق فان بيرسي كانت لا بأس بها. “كانت مبارياته الأولى ممتعة نوعًا ما للمشاهدة وكان فيها أيضًا كرة قدم جيدة إلى حد ما، لكن الأمر أصبح أسوأ فقط”.

ويلاحظ يانسن أنه تم إشراك المزيد من الأشخاص في فينورد لمحاولة قلب الموازين. “تم الاستعانة بكل هؤلاء الأشخاص لمساعدة فان بيرسي والإبقاء عليه في منصبه”.

ولا يريد اللاعب السابق سماع عذر أن تشكيلة الروترداميين ليست جيدة بما يكفي وأن هناك إصابات كثيرة. “في النهاية فان بيرسي جزء من الجهاز الفني، وهناك تناقش الأمور وتُحضّر التدريبات”، يقول يانسن، الذي يعترف أيضًا بأن موجة الإصابات تكون أحيانًا لا مفر منها.

“لكن موسم كامل، أن تفقد تقريبًا كل لاعبيك طوال الموسم؟ هذا أيضًا بسبب طريقة العمل: كيف تتواصل والحرية التي يشعر بها اللاعبون، التي ربما لا يحصلون عليها. أرى أن ذلك سهل جدًا”، يقول لاعب فيتيسه و إف سي تفينتي وأياكس وكيه آر سي جينك السابق.

ويرى يانسن فريقًا لا يملك أي ثقة على الإطلاق في اللعب أو الدفاع. “هذا لأن فان بيرسي، مع جهازه، اتخذ أيضًا الكثير من الخيارات الخاطئة”. ويختتم المحلل: “الأمر مجرد أمل أن ينتهي الموسم”.