تمريرة حاسمة وأرقام مُحبطة.. ماذا قدّم ميسي أمام رين؟

الاختبار الأخير لليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان قبل قمة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لم يكن بنفس المستوى المتوقع أبدًا، حتى آخر اللحظات.

النادي الفرنسي فاز على رين بهدف نظيف حمل توقيع كيليان مبابي في الدقيقة الثالثة والتسعين، وهي المباراة التي شارك بها ميسي كاملةً.

لم يقدم الدولي الأرجنتيني ذلك الأداء المتوقع له أو ما كان يفعله دومًا مع برشلونة، لكنه أنقذ يومه بتمريرة حاسمة لمبابي جلب بها الثلاث نقاط لبي آس جي.

الأرقام تتحدث عن أن صاحب الـ34 عامًا لم يكن في أفضل أحواله، حيث لم يسدد ولا كرة على المرمى، وسدد كرة خارج القائمين والعارضة وأخرى تم اعتراضها.

حاول ميسي المراوغة في 8 مرات فقط، ونجح في أربع منها، بينما لمس الكرة على مدار 90 دقيقة في 85 مرة وفقدها في 16.

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على غير العادة، لم ينجح ميسي في الفوز سوى بأربعة من أصل تسعة التحامات أرضية مع مدافعي رين، فيما مرر 4 تمريرات مفتاحية لهجمات كتيبة بوتشيتينو.

ما ميّز البرغوث كان كراته الطولية الناجحة والتي وصل عددها لخمس من أصل سبع، مع ثلاث عرضيات واحدة منها فقط لقيّت رأس مهاجمي باريس.

لمن تابع المباراة فعليًا، كان واضحًا أن ميسي يفتقد إلى حالة من التأقلم، أو ربما بصورة أخرى، يفتقد إلى الحافز لتقديم مباراة كبيرة أمام رين.

انتهى اختبار رين، وأتى وقت الموعد الأهم يوم الثلاثاء المقبل، قمة ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب حديقة الأمراء، والجميع عينه على ميسي وما سيفعله.