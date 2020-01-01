تمرد من نجوم يوفنتوس على ساري والإدارة تتدخل

نجم فريق يوفنتوس يغلبهم غضبهم تجاه المدير الفني للبيانكونيري ماوريسيو ساري والإدارة تتدخل لحل الأزمة.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن حالة من الغضب يمر بها نجوم يوفنتوس تجاه المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري في الفترة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن إدارة النادي تدخلت مؤخرًا من أجل حل تلك الأزمة حتى لا تؤثر على مسيرة الفريق هذا الموسم.

واجتمع فابيو باراتيتشي مع الثنائي جورجيو كيليني وجيانلويجي بوفون من أجل تهدئة الأمور والاستماع لهما ولمشاكل الفريق حيث يمثلان زملائهما.

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وتتجاوز الأزمة الحالية مجرد اختلاف فني في طرق التدريب أو أسلوب اللعب في المباريات بين نجوم الفريق والمدير الفني.

حيث يعاني نجوم يوفنتوس من أزمة تعامل من جانب ساري ويرفض معظمهم طريقة تعامله وحديثه معهم سواء في المباريات أو التدريبات.

وكان يوفنتوس قد تعرض للهزيمة هذا الأسبوع ضد هيلاس فيرونا بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي، كما خسر قبل أيام من ذلك أمام نابولي بنفس النتيجة.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد تراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف إنتر الذي تصدر عقب الفوز بديربي ميلانو بأربعة أهداف لهدفين يوم الأحد الماضي.