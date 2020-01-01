ماذا حدث لتمثال كريستيانو رونالدو في مدينة ماديرا؟

أسدل الستار في 2017 عن تمثال كريستيانو رونالدو في مدينة ماديرا على خلفية تغيير اسم المطار ليصبح بإسمه تكريماً له فماذا حدث للتمثال بعد ذلك؟

ربما هناك القليلين الذين حازوا على تقدير كبير في كرة القدم من خلال صنع تماثيل خاصة بهم كجزء من التكريم عن مشوارهم في الملاعب.

فقد شاهدنا بعض الأساطير مثل: ديفيد بيكهام وبيل شانكلي بالإضافة إلى السير أليكس فيرجسون تم تخليد ذكراهم بتماثيل فخمة، في المقابل حصل النجم كريستيانو رونالدو على تمثال يجسد وجه فقط بشكل أثار سخرية بعض رواد مواقع السوشيال ميديا.

لأنهم كانوا يروا أن نجم منتخب البرتغال وسيم أكثر من التمثال لكنه يظل أحد أهم التكريمات الخاصة بلاعب كرة قدم في العصر الحديث خاصة أنه جاء في مسقط رأسه بمدينة ماديرا في البرتغال.

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وقد تم تصميم التمثال من خلال المصمم إيمانويل سانتوس حيثُ تم الكشف عنه في 2017 من خلال إعادة تسمية مطار ماديرا إلى مطار كريستيانو رونالدو.

في المقابل تعرض سانتوس لكثير من النقد بسبب التمثال الذي يراه البعض لا يشبه رونالدو، لكن المصمم كان يرى أنه من الطبيعي ألا يعجب التمثال كل الفئات.

وقد صرح إيمانويل سانتوس قائلاً: لقد بحثت في الكثير من الصور عبر الأنترنت ثم وضعت صورة رئيسية أمامي وبدأت العمل، حتى إذا كان التمثال لا يعجب الكثيرين تبقى قيمته الفنية.

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ماذا حدث لتمثال كريستيانو رونالدو الأصلي؟

بعدما جاء النجم كريستيانو رونالدو لافتتاح المطار بالمسمى الجديد ورؤية التمثال حيثُ حضر الكثير من الصحفيين لتصوير هذه الذكرى الرائعة

وبعد 15 شهراً طلبت أسرة رونالدو تغيير التمثال بآخر تم جلبه من إسبانيا ليكون في مدخل المطار.

المدير العام للمطار لم يُمانع إطلاقاً وقال أنه حقاً مكفولاً لأسرة اللاعب فالأمر بالنهاية من أجل تكريمه.