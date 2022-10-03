تلميح لاهتمام ريال مدريد؟ أنشيلوتي: أتابع كفاراتسخيليا منذ مدة

المدرب الإيطالي يُعلق على موسم نابولي ونجمه الجديد

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بموسم نابولي تحت قيادة مدربه لوتشيانو سباليتي وخاصة صفقاته الجديدة وعلى رأسها الساحر الجديد خفيتشا كفاراتسيخيليا الذي يُقدم أداءً فاجأ الجميع.

ماذا قال أنشيلوتي حول نابولي؟

المدرب الإيطالي أوضح أن الصفقات الجديدة لفريق الجنوب الإيطالي حسنت وطورت من جودته كثيرًا، حتى أن لا أحد يستطيع توقع ما قد يفعله الفريق هذا الموسم.

وأضاف في تصريحاته لقناة راي سبورت الإيطالية "نابولي تعاقد مع لاعبين مميزين مما جعله أفضل كثيرًا".

تابع "من المؤكد أن الوافدين الجدد جعلوا الفريق غير متوقع، لا أحد يستطيع التنبؤ ما قد يفعله الفريق هذا الموسم".

يُشار إلى أن نابولي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة ودون أي خسارة حتى الآن، ويُشاركه في المقدمة أتالانتا ويُطاردهما ميلان ولاتسيو.

وفي دوري أبطال أوروبا فاجأ الفريق الإيطالي الجميع بسحقه ليفربول وصيف النسخة الأخيرة بأربعة أهداف دون رد ومن ثم هزم جلاسكو رينجرز بثلاثية نظيفة خارج ملعبه.

أنشيلوتي: سبق أن تابعت كفاراتسيخيليا

المدرب الذي سبق أن أشرف على تدريب نابولي لم يُفوت الحديث عن النجم الجديد للفريق والذي يُشبه حاليًا بالأسطوري الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وقد فجر مفاجأة كبيرة حين كشف عن سابق علمه باللاعب، بقوله "بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفوه، فقد تابعته حين كنت في نابولي. إنه لاعب مميز".

النجم الجورجي خطف الأنظار بأدائه الممتع والمؤثر مع نابولي، حيث بصم على 8 أهداف مع الفريق حتى الآن محليًا وقاريًا.

صاحب الـ21 عامًا سجل 5 أهداف وصنع هدفين في الدوري الإيطالي وقدم تمريرة حاسمة واحدة في دوري أبطال أوروبا.