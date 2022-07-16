تلميح جديد .. والدة رونالدو تعطي إشارة إلى رحيله عن مانشستر

اللاعب ومصير مجهول في يونايتد

بعثت والدة كريستيانو رونالدو برسالة بخصوص مستقبل نجلها وارتباطه بتقارير تشير إلى رغبته بمغادرة مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري.

ولم يلتحق رونالدو بجولة مانشستر يونايتد الآسيوية للتحضير للموسم الجديد، وبرر النادي غياب نجمه بسبب ظروف شخصية، وسط تقارير تتحدث عن رغبته بالرحيل.

ماذا فعلت والدة رونالدو أشار لرحيل البرتغالي عن مانشستر؟

قامت دولوريس، والدة النجم بالإعجاب بمنشور على إنستجرام يتحدث عن مغادرته لصفوف مانشستر يونايتد ويكشف تفاصيل ما دار بينه وبين المدرب الجديد إريك تين هاج.

وقال المنشور بالبرتغالية: "تحدث مع تين هاج وأخبره بأن المشروع لا يعد مقنعاً له، وأنه لا يملك مشكلة شخصية معه، تين هاج فشل في إقناع رونالدو بالبقاء".

التلميح ليس الأول من عائلة اللاعب بخصوص مستقبله، إذ قامت شقيقته كاتيا بالإعجاب بمنشور في مايو الماضي يتحدث عن رغبته بالرحيل عن فريقه الحالي أيضاً.

ما هي آخر التقارير بخصوص مستقبل رونالدو؟

وخرجت "ESPN" مساء الجمعة لتكشف وجود اهتمام من أتلتيكو مدريد بضم لاعب ريال السابق خلال الميركاتو الحالي.

وتم ربط قائد منتخب البرتغال بعدة أندية هذا الصيف، وعلى رأسها بايرن ميونخ، نابولي، روما، وباريس سان جيرمان، بالإضافة للحديث عن عرض سعودي ضخم لم يحدد طرفه.

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